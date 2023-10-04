Сторонники арестованных по Кемпир-Абадскому делу 4 октября организовали акцию протеста возле Первомайского районного суда Бишкека. Они требовали провести открытый суд.

Собравшиеся вышли к зданию суда с плакатами: «Пусть будет открытый суд», «Власти боятся правды», «Защищать родину не преступление — обязанность».

«По делу уже год не проводятся открытые суды. Неизвестно как они судят, сделав суды тайными. Они тянут судебные процессы, просто так тратят время. Нет никаких доказательств. Они собираются без оснований посадить их, поэтому и сделали суды закрытыми», — сказала супруга задержанного журналиста Айданбека Акматова.

Правозащитница Рита Карасартова отметила, что 11 человек из 25 задержанных все еще находятся под стражей. Она рассказала, что есть постановление суда инстанции более выше, в которой говорится, что «часть [дела] должна рассматриваться в закрытом режиме, где речь о государственной тайне, а остальная часть – открыто», добавив, что это требование не выполняется.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года были задержаны почти 30 активистов, политиков и правозащитников, выступавших против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают своей вины и неоднократно заявляли о давлении со стороны властей и говорили, что уголовное преследование в их отношении началось, потому что они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Суд отпустил часть арестованных под домашний арест, но часть фигурантов дела до сих пор находится под стражей.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.