Президенту Садыру Жапарову будет предложено ввести мораторий на внесение новых изменений в Налоговый кодекс. Как сообщили в Минэкономики, такое решение было принято на заседании Кабмина 29 сентября.

В ведомстве отметили, что мораторий нужен для анализа действия введенных норм Налогового кодекса и оценки их эффективности. Согласно действующему Налоговому кодексу, в целях обеспечения предсказуемости налоговой среды внесение изменений в кодекс допускается один раз в год.

«Мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс позволит создать условия для формирования законопроекта с учетом оценки действующих норм, с учетом изучения динамики положительного и/или отрицательного влияния вновь принятых положений, тем самым создавая стабильность и предсказуемость налогового законодательства», — говорят в Минэкономики.



Действующий Налоговый кодекс вступил в силу в начале 2022 года. Уже в марте 2023 года были приняты поправки в Налоговый кодекс.