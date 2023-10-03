Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана 3 октября заявила об угрозе возникновения дефицита горюче-смазовных материалов (ГСМ) из-за проблем с транзитом топлива по железной дороге через Казахстан. Однако в Минэкономике говорят, что поводов для беспокойства нет.



По словам замминистра экономики Назарбека Малаева, никаких законодательных запретов на транзит товаров по своей территории Казахстан не вводил.



«Трудности есть из-за перегрузки железной дороги. Сейчас посол Кыргызстана в Казахстане и замдиректора национальной компании “Кыргыз темир жолу” работают на месте над этим вопросом. Казахская сторона уже начала согласовывать транзит ГСМ. На октябрь одобрены 80% заявок», — рассказал он.



Малаев сообщил, что завтра в Казахстан отправятся министр транспорта и руководитель «Кыргыз темир жолу» и обсудят с казахстанскими коллегами возникшие сложности.



«Вопрос транзита обсуждался на уровне заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева. Он давал поручение решить проблему. […] У нас есть оперативная группа. В нее включены представители ассоциаций, которые столкнулись с проблемами, и госорганы. Через эту группу решаются вопросы поставок. Никакого дефицита топлива в Кыргызстане не будет. Не стоит беспокоиться. На уровне уполномоченных органов ведется активная работа по решению проблем», — заключил замминистра экономики.

Ранее Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана распространила сообщение, выразив обеспокоенность сложившейся ситуацией, связанной с транзитом ГСМ через Казахстан.



В организации сообщили, что с 1 сентября компания «Казахстан Темир Жолы» без официального уведомления перестала согласовывать месячные планы перевозок, а также дополнительные планы перевозок ГСМ. В Ассоциации отметили, что причин случившегося не знают, но совместно с «Кыргыз Темир Жолу» пытаются самостоятельно решить проблему.



«Однако на сегодня практически все заявленные планы на октябрь отклонены со стороны “Казахстан Темир Жолы”», – говорилось в сообщении.

По прогнозам организации, происходящее «может привести к дефициту ГСМ на топливном рынке Кыргызстан уже через 20 дней».



В конце сентябре сообщалось, что Кыргызстан и Казахстан договорились о бесперебойной поставке грузов социально-значимого характера, в том числе ГСМ. В Минсельхозе КР отмечалось, что соответствующий протокол был подписан на кыргызско-казахском межправительственном совете, который прошел 23 сентября в городе Тараз с участием глав Кабинетов министров Кыргызстана и Казахстана.