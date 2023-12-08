В ГКНБ 8 декабря заявили, что некоторые сотрудники и глава Конституционного суда подозреваются в злоупотреблении должностным положением.

По данным спецслужбы, были выявлены факты «систематического злоупотребления должностным положением со стороны председателя и других должностных лиц КС КР, а также грубого нарушения законодательства КР».



По версии следствия, подозреваемые скрывали пригласительные письма для заграничных командировок, отправленные судьям Конституционного суда. Сообщается, что вместо них подозреваемые выезжали сами или отправляли своих родственников.

По этому факту ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Конституционный суд сейчас возглавляет Эмиль Осконбаев. В интервью «Азаттыку» он заявил, что обвинения ГКНБ не соответствуют действительности. По его словам, он действительно бывал в командировках с женой один или два раза, но платил за это из собственного кармана.

Поправки в закон о Конституционном суде

В октябре президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон о Конституционном суде, которые позволяют пересматривать его решения. До этого решения суда были окончательные и пересмотру не подлежат.



После этого решения Конституционного суда могут быть пересмотрены или отменены по представлению президента или своего председателя в нескольких случаях: если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».

Поправки в закон «О Конституционном суде» инициировал сам президент 17 июля. Необходимость принятия поправок мотивировали тем, что судьи Конституционного суда могут ошибаться, и поэтому им нужно дать возможность пересматривать свои же решения.