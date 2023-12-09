Свердловский райсуд Бишкека заключил под стражу активиста Афтандила Жоробекова. Как сообщает «Азаттык», он будет помещен в СИЗО-1 на два месяца.

Жоробеков на суде заявил, что считает свой арест незаконным.

Активиста задержали вечером 7 декабря. Его обвиняют в «Призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».



В МВД рассказали, что в ходе обыска в доме Жоробекова в «качестве доказательств» были обнаружены несколько мобильных телефонов, фотоаппараты, ноутбуки и другая техника.



«В целом, средняя стоимость изъятых принадлежащих подозреваемому технических средств составила более 3 млн сомов. Согласно оперативной информации, подозреваемый многие технические средства использовал совместно с Temirov Live и другими блогерами, финансируемыми из-за рубежа, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике и негативного влияния на мнение общества», — утверждают в ведомстве.

Афтандил Жоробеков планировал провести 9 декабря митинг против изменения флага в сквере имени М. Горького в Бишкеке. Также 3 декабря активист планировал провести автопробег «Руки прочь от флага», который в итоге не состоялся.

2 декабря из-за планируемых акций его сначала допросили в УВД Октябрьского района, а затем в ГКНБ. 3 декабря сотрудники милиции прибыли на место, где планировалась начать автопробег и предупредили участников о том, что в Октябрьском районе Бишкека суд запретил проведение массовых собраний и потребовали убрать установленные на машины флаги. После этого участники акции разъехались, решив провести митинг 9 декабря в сквере имени М.Горького.

Изменение госфлага

29 ноября Депутаты Жогорку Кенеша довольно быстро приняли в первом чтении законопроект об изменении государственного флага. Авторы законопроекта — Нурланбек Шакиев и Улан Примов.

В поддержку инициативы об изменении флага высказывался и президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Против изменений выступали некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.