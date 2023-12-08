Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил найти причастных к организации серии митингов торговцев рынков против обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ). Как сообщили в пресс-центре Госкомитета, такое поручение он дал на совещании 8 декабря с участием ГКНБ и Государственной налоговой службы (ГНС).



Как отметили в спецслужбе, Ташиев провел это совещание «в рамках оптимизации новой системы налогообложения и на фоне попытки дестабилизации общественно-политической ситуации отдельными деструктивными силами посредством организации митингов торговцев крупных рынков страны».



«В ходе совещания главой ГКНБ были поставлены приоритетные задачи перед сотрудниками Госкомитета и Налоговой по выявлению и пресечению фактов сокрытия истинных доходов субъектами предпринимательства, в том числе хозяевами крупных торгово-рыночных комплексов страны, выявлению лиц, причастных к организации митингов, искоренению коррупции и взяточничества среди сотрудников ГНС с проведением соответствующей кадровой работы внутри налоговой службы, а также решению других важных вопросов в указанном направлении», — рассказали в спецслужбе.

По словам Ташиева, целью реализации этих задач является «создание благоприятных условий торговцам рынков, снижение для них аренды торговых помещений, а также выявление теневого дохода владельцев торговых точек и торгово-рыночных комплексов».

«Обозначено, что действия ГКНБ по пресечению теневого дохода, коррупции и взяточничества во всех сферах жизнедеятельности государства будет только усиливаться», — заключили в ГКНБ.

6 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что государство может «вернуть» себе крупные рынки страны, если их владельцы не начнут создавать условия для торговцев, работающих там, а также не снизят арендную плату. Он отметил, что у властей «хватит политической воли вернуть рынки государству», если их владельцы «не будут считаться с народом».

В тот же день похожее заявление сделал и президент Садыр Жапаров. В интервью информагентству «Кабар» 6 декабря он заявил, что власти могут ввести на рынках внешнее управление, если не прекратятся митинги против ККМ.



Последние две недели торговцы различных рынков по всей стране выходили на митинги. На акции протеста выходили предприниматели в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмоке, Кара-Балте и Нарыне.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить новые условия налогообложения, в том числе требования об обязательном использовании контрольно-кассовых машин (ККМ).

Патенты для торговли должны были прекратить свое действие с 1 января 2024 года, однако работу по ним президент решил продлить до 1 июля 2024 года.