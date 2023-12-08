В ГКНБ 8 декабря сообщили о задержании директора стройкомпании «Бурана Гранд» И.У.И. По данным СМИ, речь идет о задержании экс-депутата Урмата Ишенбекова.

Как рассказали в Госкомитете, ему предъявили обвинение в соучастии в легализации и отмывании преступных доходов ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева). Ишенбекова водворили в СИЗО ГКНБ до 4 января 2024 года.

«Установлено, что [Ишенбеков] и его компаньон, директор ОсОО “Эмарк Групп” обвиняемый Чолпонбек Акматов, зная о преступной деятельности Камчы Асанбека и получении последним денежных средств от вымогательства и осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, Ишенбеков и Акматов вошли в сговор с Кольбаевым и осуществили действия по легализации (отмыванию) преступных доходов, а именно по вложению преступных средств Кольбаева в недвижимость», — заявили в спецслужбе.

По данным ГКНБ, чтобы скрыть этот факт, в сентябре 2022 года они в сговоре с приближенным Кольбаева Азретом Боотаевым заключили формальный договор купли-продажи земельного участка площадью 4 гектара в Чолпон-Ате от ОсОО «Бурана-Гранд» в пользу ОсОО «Каганат Ресорт».

«Таким образом, на этом участке со стороны представителей Кольбаева проводились строительные работы по возведению дорогостоящего пансионата на денежные средства добытых преступным путем. Согласно договоренности, прибыль после реализации пансионата должна была быть распределена следующим образом: Ишенбеков и Акматов — 22%, Кольбаев — 40% и Боотаев — 38%. При этом, Ишенбеков и Акматов проводили личные встречи с Кольбаевым и планировали получить прибыль в размере более $1,5 млн. По имеющимся данным, Кольбаев в целях последующей легализации своих преступных доходов, вкладывал денежные средства в строящиеся объекты “Бурана-Гранд”», — утверждают в ГКНБ.

В спецслужбе добавили, что «Бурана Гранд» является застройщиком жилого комплекса «Парк Авеню» в южной части Бишкека, а также возводит здание «Бурана Пелес» на участке в 36 соток в центре столицы.

Представители директора «Бурана Гранд» и в самой стройкомпании ситуацию пока не комментировали.

Ранее по обвинению в легализации преступных доходов были арестованы основатель стройкомпании Elite House Тимур Файзиев, глава стройкомпании «Авангард стиль» Эрнис Минкеев, руководитель стройкомпании «Эмарк Групп» Чолпонбек Акматов и соучредитель центра отдыха Kaganat Resort и владельца ОсОО «Аврора групп» Азрета Боотаева.



Вскоре после этих задержаний бизнес-ассоциация JIA обратилась к президенту отметив, что в настоящее время «в бизнес-среде формируется чувство обеспокоенности».

Бизнесменов арестовали после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаева, который был убит силовиками 4 октября. В ГКНБ сообщили, что он оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

Вскоре спецслужба отчиталась о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных оказались и некоторые предприниматели.