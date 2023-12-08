Гражданского активиста Афтандила Жоробекова, планировавшего 9 декабря провести митинг против изменения флага, задержали сотрудники столичной милиции. Его водворили в ИВС на двое суток.

До своего задержания Жоробеков опубликовал на своей странице в фейсбуке видео, в котором сообщил, что его вызвали на допрос в ГУВД Бишкека и допустил, что его могут задержать.

Как сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова, активисту предъявили обвинение по пункту 3 статьи 278 УК КР «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

По словам адвоката Жоробекова Махабат Мамасалиевой, милиция обратила внимание на видео, опубликованное 6 декабря на странице активиста в фейсбуке. На этом видео Жоробеков возмущался, что власти «постоянно обещают, что жизнь в стране улучшится, но этого не происходит и сейчас они решили, что для развития страны им мешает флаг». Активист сказал, что выступает против изменения флага.

Адвокат активиста сообщила, что милиция также провела обыск в доме Жоробекова и забрала его технику.

Афтандил Жоробеков планировал провести 9 декабря митинг против изменения флага в сквере имени М. Горького в Бишкеке. Также 3 декабря активист планировал провести автопробег «Руки прочь от флага», который в итоге не состоялся.

2 декабря из-за планируемых акций его сначала допросили в УВД Октябрьского района, а затем в ГКНБ. 3 декабря сотрудники милиции прибыли на место, где планировалась начать автопробег и предупредили участников о том, что в Октябрьском районе Бишкека суд запретил проведение массовых собраний и потребовали убрать установленные на машины флаги. После этого участники акции разъехались, решив провести митинг 9 декабря в сквере имени М.Горького.

Изменение госфлага

29 ноября Депутаты Жогорку Кенеша довольно быстро приняли в первом чтении законопроект об изменении государственного флага. Авторы законопроекта — Нурланбек Шакиев и Улан Примов.

В поддержку инициативы об изменении флага высказывался и президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Против изменений выступали некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.