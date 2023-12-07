Минздрав сообщил, что Глобальный фонд одобрил страновую заявку Кыргызстана на получение гранта для реализации проекта по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в республике.



Как рассказали в ведомстве, 6 декабря прошло совещание с участием главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, представителей Глобального фонда, депутатов Жылдыз Садырбаевой и Айбека Маткеримова, а также других заинтересованных лиц.

Отмечается, что на встрече программный офицер ГФ для КР Вира Землянска сообщила, что страновая заявка Кыргызстана на получение грантовых средств одобрена Глобальным Фондом. Ранее сообщалось, что в 2024 году Глобальный фонд выделит $27,8 млн в виде гранта на борьбу со СПИДом, τуберкулезом и малярией.



«По итогам встречи стороны договорились провести итоговые встречи и провести церемонию подписания документов», — добавили в Минздраве.

Вопрос о том, одобрят ли заявку Кыргызстана на получение гранта встал весной этого года. Тогда некоторые депутаты были недовольны тем, что грант получает не госорган, а ПРООН и якобы средства расходуются непрозрачно. Также их возмутило то, что часть средств из гранта хотят направить на работу с ключевыми группами, в том числе с представителями ЛГБТ-сообщества. Парламетарии посчитали, что через этот грант якобы продвигают «идеологию, противоречащую обычаям и традициям кыргызского народа». А нардеп Мейкинбек Абдалиев и вовсе заявил, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «перезаражали друг друга [ВИЧ] и исчезли».

А в сентябре исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» и эксперт в области здравоохранения Айбар Султангазиев заявил, что Кыргызстан может остаться без гранта из-за неучастия представителей Минздрава в совещании Глобального фонда. После его заявления сотрудники Минздрава КР приняли участие в совещании онлайн.

Султангазиев отмечал, что если Кыргызстан не получит грант, то это могло бы негативно повлиять на борьбу со СПИДом и τуберкулезом в стране. По его словам, практически все лекарства и диагностика для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью, ВИЧ среди детей и все профилактические программы финансируются из средств Глобального фонда.