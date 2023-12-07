Журналистку «Арча медиа» Кундуз Жолдубаеву 7 декабря допросили в Следственной службе УВД Первомайского района Бишкека из-за жалобы депутатки Надиры Нарматовой. Об этом сообщает издание Vesti.kg со ссылкой на саму Жолдубаеву.

По словам Жолдубаевой, депутатка Надира Нарматова 17 ноября написала заявление на имя главы МВД Улана Ниязбекова с просьбой принять меры в отношении Жолдубаевой и супруги журналиста-расследователя Болота Темирова Махабат Тажибек кызы. Последняя является является операционным менеджером проекта «Айт Айт десе».



«В своем заявлении она указала, что мы на постоянной основе проводили эфиры, порочащие ее честь и достоинство. Что не соответствует действительности, потому что 9 ноября был лишь один эфир на канале “Арча медиа” на тему о связях некоторых чиновников и депутатов с мафией Матраимова и Кольбаева. В рамках эфира никаких незаконных высказываний не было, также не было ничего, порочащего честь и достоинство депутата Нарматовой. Я, в качестве ведущей, лишь задавала вопросы, а Махабат, как эксперт и гражданка Кыргызстана, выражала лишь свое мнение. А по Конституции выражать свое мнение не запрещено», — отметила она.

Она добавила, что ей непонятно, почему депутатка не обратилась с заявлением в суд, поскольку это гражданское дело, и почему МВД решило проводить доследственную проверку.



«Это наталкивает на мысль, что это очередная попытка давления на свободу слова», — заключила Жолдубаева.



На момент публикации журналистам «Клоопа» не удалось получить комментарий от Надиры Нарматовой. Однако в интервью «Азаттыку» депутатка заявила, что ничего не знает об этой ситуации.

Махабат Тажибек кызы сообщила «Клоопу», что ее также вызвали на допрос в милицию.



В начале ноября на YouTube-канале проекта «Айт Айт десе» вышло расследование о депутатке Надире Нарматовой. В ролике в том числе упоминалась ее возможная связь с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым, осужденным за коррупцию.