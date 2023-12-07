Глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, которым утвердил перечень видов деятельности Парка креативных индустрий (ПКИ) для применения соответствующего режима. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Кабмина.

Как отметил председатель «Ассоциации креативных индустрий» Данияр Аманалиев, утверждения перечня и есть «финальный шаг», после которого становится возможной регистрация резидентов в ПКИ.

Также постановление расширяет полномочия Наблюдательного совета ПаркаЧто за Совет?Наблюдательный совет является высшим органом управления ПКИ. Он учреждает дирекцию ПКИ. В совет, кроме предпринимателей, должны войти два человека со стороны государства. Именно дирекция и наблюдательный совет будут решать, регистрировать того или иного предпринимателя в ПКИ или нет. через предоставление этому органу права определения креативности вида деятельности индивидуально каждого кандидата, подавшего заявку для получения статуса резидентства в ПКИ.



«Тем самым, Наблюдательный совет Парка будет тщательно подходить к рассмотрению заявления каждого кандидата в резиденты Парка и принимать решение о присвоении или отказе в предоставлении данного статуса. Это позволит Парку самостоятельно, объективно, беспристрастно принимать решения, в том числе проводить детальный анализ деятельности кандидата с целью недопущения его уклонения от налоговых и других обязательных выплат», — отметили в Кабмине.



Согласно документу, в наблюдательный совет ПКИ войдут два представителя Кабмина и пять членов от частного сектора. В Кабмине отметили, что это «свидетельствует о полном доверии властей частному сектору в части принятий важных решений по развитию креативной индустрии».

Официальный запуск ПКИ прошел в Бишкеке 29 июня. Парк предполагает более выгодный налоговый режим для креативных индустрий, который должен подстегнуть их развитие.

В 2023 и 2024 годы налог для резидентов Парка составит 0,5%, в 2025 и 2026 года 1%, с 2027 года составит 2%. Резиденты, в том числе работники резидента также обязаны платить страховые взносы в 12% от размера среднемесячной зарплаты.

Сам перечень, утвержденный Кабмином, у себя в телеграм-канале опубликовал Данияр Аманалиев.



Список состоит из 62 видов деятельности ПКИ. В их числе издатели, продюсеры, СММ-специалисты, ремесленники, разработчики программного обеспечения и другие.

По оценкам Аманалиева, регистрация резидентов Парка начнется через 2-3 месяца, «если не будет неожиданностей».



Парк креативных индустрий спустя несколько месяцев после запуска мог вовсе не начать работу. В августе Минкэкономики инициировало проект постановления «О некоторых вопросах создания Парка креативных индустрий», который, по мнению Аманалиева, мог развалить Парк.



С мнением Аманалиева тогда не согласился замглавы Кабмина Эдиль Байсалов. Он утверждал, что введение послаблений для резидентов ПКИ приведет «к общественному неравенству».



«Как я писал ранее, предложенный в августе проект Постановления был недостаточно продуманным и, по сути, означал, что ПКИ окажется мертворожденным ребенком. Спешу вас порадовать: все плохое из проекта Постановления убрали, а перечень приняли в очень адекватном виде с минимальными компромиссами», — отметил Аманалиев, комментируя утверждение Кабмином перечня видов деятельности ПКИ.

Термин «креативная экономика» впервые был введен в научный оборот в 2000 году. Как правило, под этим понятием подразумевают особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности.

В апреле 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития», согласно которому креативная экономика определена «одним из приоритетных направлений государственной политики» страны. Тогда президент постановил сформировать основы для развития инновационного направления экономики страны, позволяющие продвигать сектор креативных индустрий как новую отрасль экономики.

Позже Кабмин утвердил Концепцию развития креативной экономики в Кыргызстане на 2022-2026 годы.