Депутатка Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева считает, что власти не должны перекладывать ответственность за свои недостатки в коммуникации с торговцами на владельцев рынков. Об этом она сказала в интервью «Азаттыку», комментируя реакцию властей на митинги торговцев рынков против введения обязательного использования ККМ.



Она напомнила, что вопросы внедрения ККМ и электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) поднимались в парламенте еще 2022 году. Однако, по ее мнению, за это время не были приняты соответствующие меры.



Депутатка считает, что волна митингов началась с торговцев Кара-Суйского рынка 29 ноября, которые требовали оставить патентную систему. Этот рынок относится к стратегическим объектам и с 1 января 2024 года торговцы Кара-Суу должны были начать работать в особом режиме — их освободили от применения ККМ, ЭСФ и ЭТТН.

«В то время, как предприниматели выступают против ККМ, правительству неправильно перекладывать ответственность за свои недостатки на владельцев рынков. Возможно, президенту не донесли своевременно информацию про митинги. Торговцев, которые вышли на митинг вызывали на допрос в ГКНБ. Несмотря на то, что тысячи предпринимателей по всей стране допросили, проблема оказалась в разъяснительной работе. Предприниматели тоже понимают, что работают с патентами уже 30 лет и нужно постепенно переходить к цифровизации», — сказала она.

Накануне, 6 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что государство может «вернуть» себе крупные рынки страны, если их владельцы не начнут создавать условия для торговцев, работающих там, а также не снизят арендную плату. Он отметил, что у властей «хватит политической воли вернуть рынки государству», если их владельцы «не будут считаться с народом».

Кроме того, по данным СМИ, Ташиев озвучил имена владельцев торгово-рыночных комплексов, которые «не насытились богатством и продолжают гнаться за ним».

«Владельцы крупных торгово-рыночных комплексов по всей республике — это богатейшие люди страны. Кто они? Это Аскар Салымбеков, Мелис Мырзакматов, Чолпон Султанбекова, Турсунтай Салимов, Курманбек Байтереков, Камчыбек Жолдошбаев, Кубатбек Байболов, Эльвира Сурабалдиева, Чынгыз Алканов и другие лица. […] Они не поменяли свое отношение к государству. Не меняя отношения к государству, обществу и торговцам, которые работают с ними. Эти люди все еще не насытились богатством и гонятся за ним. И причины недавних митингов заключаются в этом», — цитирует главу ГКНБ Economist.kg.

В тот же день похожее заявление сделал и президент Садыр Жапаров. В интервью информагентству «Кабар» 6 декабря он заявил, что власти могут ввести на рынках внешнее управление, если не прекратятся митинги против ККМ.

Последние две недели торговцы различных рынков по всей стране выходили на митинги. На акции протеста выходили предприниматели в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмоке, Кара-Балте и Нарыне.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить новые условия налогообложения, в том числе требования об обязательном использовании контрольно-кассовых машин (ККМ).

Патенты для торговли должны были прекратить свое действие с 1 января 2024 года, однако работу по ним президент решил продлить до 1 июля 2024 года.

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