В 2023 году, как минимум, семь жительниц села Андарак Лейлекского района Баткенской области пытались совершить самоубийство, пятеро из них скончались. Об этом со ссылкой на УВД Баткенской области сообщает «Азаттык».

Сами журналисты утверждают, что цифра на самом деле больше. По их словам, в селе было 10 попыток суицида среди женщин — самой младшей из них 20 лет, а старшей было 43 года.

Точные причины, по которым женщины покончили с собой, милиционерам неизвестны. Однако они сообщили, в семьях женщин были социальные проблемы, а их мужья находились на заработках за границей.

По данным областной милиции, за 11 месяцев 2023 года в Сумбулинском айылном аймаке, где расположен Андарак, зарегистрировали семь фактов домашнего насилия и выдано семь охранных ордеров. Повторных случаев насилия после выдачи охранного ордера не выявляли, сказали в милиции.



30 ноября вопрос о суицидах женщин в Андараке поднимал депутат Жанар Акаев. Он обращался к полпреду президента и Кабмина в Жогорку Кенешу Алмасбеку Абытов с просьбой обратить на этот вопрос внимание.

«Озвучу страшную статистику. За последний год 12 женщин совершили суицид, трое из них выжили, девять погибли. Кто-то выпил уксус, кто-то повесился […] Это все из-за того, что под одной крышей проживали несколько семей», — сказал Акаев.

Семейное насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане, которая остается актуальной уже многие годы. По данным МВД, в Кыргызстане за десять месяцев 2023 года зарегистрировали 10 тысяч 400 случаев семейного насилия.

В октябре 2023 года Кыргызстан второй год подряд был признан наиболее опасной страной для женщин из числа государств Центральной Азии согласно отчету WPS (Индекс мира и безопасности для женщин). В отчете говорилось, что доля женщин в органах власти Кыргызстана не превышает 20%, а 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких.