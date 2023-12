Элечек, традиционной кыргызский женский головной убор, внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит с 4 по 9 декабря в Ботсване.

🔴 BREAKING

New inscription on the #IntangibleHeritage List: Elechek, Kyrgyz female headwear: traditional knowledge and rituals, #Kyrgyzstan 🇰🇬.

Congratulations! https://t.co/c2HMPpStCA #LivingHeritage pic.twitter.com/GZIzizJNeu

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 6, 2023