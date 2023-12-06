Элечек, традиционной кыргызский женский головной убор, внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит с 4 по 9 декабря в Ботсване.

Как сообщили в Минкультуры Кыргызстана, из 60 номинаций, представленных в этом году, номинация «Элечек, кыргызский женский головной убор: традиционные знания и обряды» входит в 18 номинаций, признанных международными экспертами лучшими и отлично подготовленными.



Отмечается, что работа по подготовке этой номинации велась Минкультуры, Общественным фондом «Кийиз Дуйно», постоянным представителем КР при ЮНЕСКО в течение последних трех лет и была представлена в Секретариат ЮНЕСКО в 2021 году.

На сегодняшний день в Списках ЮНЕСКО нематериального культурного наследия внесено 705 элементов культурного наследия со всего мира.

От Кыргызстана в Список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО уже внесены 15 элементов, в том числе эпическая трилогия «Манас, Семетей, Сейтек», «Искусство акынов», «Искусство изготовления войлочных ковров: ала-кийиз, шырдак», «Традиционные знания и навыки по изготовлению юрты» (Кыргызстан, Казахстан), «Искусство импровизации айтыш» (Кыргызстан, Казахстан), «Национальная конная игра Кок бору» и другие.