Европейский союз перечислил Кыргызстану 7 млн евро (665 млн сомов) в виде гранта для сектора образования. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«Транш в размере 7 млн евро является первым из 27 млн евро, выделенных ЕС для реализации стратегии развития образования в Кыргызстане в течение 2023-2026 годов», — рассказали в ведомстве.

По данным Минфина, по этой программе принимаются меры по повышению качества образования и системы оценки учащихся, продвижению гендерного равенства и многоязычного образования, а также улучшению управления госфинансами

Эти средства, добавили в министерстве, будут использовать для повышения качества образования, закупки учебников и обеспечения доступа к интернету во всех школах страны.

Сфера образования в Кыргызстане все еще остается самой финансируем из всех. Однако, как выяснили исследователи Всемирного банка, качество образования от этого не выросло.



Они проводили оценку эффективности расходов Кыргызстана в период с 2014 по 2019 годы. Эксперты в своем исследовании пришли к выводу, что, несмотря на ощутимый рост расходов на образование, результаты обучения остаются низкими, а доступ к дошкольному и полному среднему образованию – проблематичным.



Кроме того, в начале этого учебного года разгорелся скандал из-за нехватки книг в школах. На фоне этого скандала своего поста лишился тогдашний министр образования Каныбек Иманалиев. В администрации президента увольнение Иманалиева объяснили «ненадлежащим исполнением возложенных трудовых обязанностей».