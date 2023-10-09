В Жогорку Кенеше предложили лишать свободы на пожизненный срок за преступления, совершенные против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка, в том числе мужчин старше 60 лет.

Соответствующий законопроект инициировал депутат Марлен Маматалиев. Документ вынесен на общественное обсуждение с 6 октября на сайте парламента.

По данным нардепа, за последние годы количество преступлений, совершенных на территории республики против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка, увеличилось в несколько раз.

В связи с этим он предлагает внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В действующей редакции Уголовного кодекса пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет и мужчинам, достигшим в момент совершения преступления 60-летнего возраста.

Кроме того, суд постановляет обвинительный приговор без назначения наказания в случаях, если к моменту его вынесения:

обвиняемый заболел тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания;

истек срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за данное преступление.

Инициатор законопроекта предлагает не распространять эти нормы на лиц, признанных виновными в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

«Практика показывает, что многие осужденные, освободившиеся с мест лишения свободы, совершают повторно те же преступления, за которые они были ранее осуждены несмотря на свой возраст на момент совершения преступления», — отмечается в справке-обосновании законопроекта.

На одном из последних заседаний парламента депутаты подняли вопрос о насилии в отношении детей на фоне решения суда в отношении обвиняемого в убийстве семилетней девочки в Нарыне. Девочка была убита в апреле 2022 года 64-летним мужчиной.



Депутат Мирлан Самыйкожо на заседании 28 сентября предложил увеличить возраст согласно, которому преступники могут быть осуждены пожизненно.

Согласно действующему Уголовному кодексу пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения, общественной безопасности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.



По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: