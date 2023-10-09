В Первомайской райсуде сообщили, что суд поместил под стражу на два месяца Рустама Турдиева. Он, по данным СМИ, является сватом покойного кримавторитета Камчы Кольбаева.

Отмечается, что суд 7 октября удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ и водворил Турдиева в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.



По данным издания AKIpress, Турдиева проходит подозреваемым по статье «Создание организованной группы или участие в ней». Отмечается, что Турдиев является отцом Руслана Рустамова, который в 2021 году женился на дочери Кольбаева Эркеайым.

Ранее ГКНБ сообщил о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Кольбаева (Камчыбека Асанбека).

В спецслужбе рассказали, что задержаны более 40 активных членов и лидеров преступной группы, «причастных к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны Асанбека и его подручных, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений».

Спецслужба сообщила, что провела анализ деятельности ОПГ Кольбаева с 2008 года, отметив, что он «планомерно и целенаправленно создавал криминальную империю», а «преступная деятельность позволила ему незаконно обогатиться и стать долларовым миллиардером».



По данным ГКНБ, предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд, на которые наложен арест. В спецслужбе заявили о намерении обратить их в доход государства. Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».



Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).



Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания кримавторитет находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение. Врачи установили его смерть на месте от полученных пулевых ранений.



Кольбаева называли «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.