Первомайский райсуд Бишкека вечером 9 октября избрал меру пресечения в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша, владельца рынка «Мадина» Турсунтая Салимова.

Суд решил поместить Салимова под стражу на два месяца и водворил его в СИЗО ГКНБ до 4 декабря. СМИ со ссылкой на адвоката пишут, что во время заседания у Салимова поднялось давление и его увезли на карете скорой помощи.

Турсунтая Салимова задержали вечером 7 октября. По данным СМИ, ему выдвинули обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

Сообщалось, что он якобы приходится сватом убитому кримавторитету Камчы Кольбаеву. Однако сам Салимов на суде опроверг эту информацию. По его словам, он был лишь соседом Кольбаева.

«Мы с ним изредка виделись, здоровались. Из-за этого я сегодня оказался здесь. У нас с ним общего ничего нет», — сказал он.

ГКНБ или правоохранительные органы пока не комментировали задержание Салимова.

Ранее ГКНБ сообщил о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Кольбаева (Камчыбека Асанбека), убитого в ходе спецоперации 4 октября.

В спецслужбе рассказали, что задержаны более 40 активных членов и лидеров преступной группы, «причастных к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны Асанбека и его подручных, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений».

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