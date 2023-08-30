Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выступила с заявлением в защиту «Клоопа» по иску прокуратуры Бишкека с требованием закрыть издание.

По словам исследовательницы HRW по Центральной Азии Сыйнат Султаналиевой, иск против «Клоопа» является последним в череде нападок на свободу СМИ и свободу выражения мнений в Кыргызстане, которые несовместимы с международными обязательствами страны в области прав человека, а также с ее статусом члена Совета ООН по правам человека.

Султаналиева заявила, что «власти Кыргызстана должны немедленно отозвать иск и прекратить преследование независимых СМИ в стране».

Кроме этого в HRW обратились к международным партнерам Кыргызстана, включая Европейский Союз, Великобританию, США и ОБСЕ, чтобы они призвали правительство отозвать иск и выполнить свои обязательства по свободе слова.

«Власти Кыргызстана должны отозвать иск против “Клоопа” и прекратить все попытки наказать журналистов за их профессиональную деятельность. Сохранение независимых СМИ имеет основополагающее значение для функционирования демократии, и любые попытки подавить критические голоса подрывают демократические ценности, которые Кыргызстан стремится поддерживать», — добавила исследовательница HRW.

Кроме HRW в защиту «Клоопа» уже выступило медиасообщество Кыргызстана, политическая партия «Реформа» и международный Комитет по защите журналистов (CPJ). Все они призвали остановить нападки на СМИ и отозвать иск прокуратуры с требованием закрыть «Клооп».

А сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер в интервью CPJ заявил, что иск о закрытии может быть связан с расследованием «Клоопа», в котором говорилось, что родственники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева участвуют в строительстве в стране футбольной академии футбольного клуба «Барселона».

Иск против «Клоопа»

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.