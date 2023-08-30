Президент Садыр Жапаров заявил, что в рамках проводимых реформ в стране утвержден специальный план по превращению города Джалал-Абад во второй экономический центр Кыргызстана. На эти цели выделили 2 млрд сомов, сообщает пресс-служба президента.

«Подчеркну, что такие средства выделяются на развитие крупных городов нашей страны впервые. Населенные пункты, которые действительно имеют статус города, должны быть достойны звания города. На эту сумму в городе запланировано провести масштабное строительство, реализуется более десятка проектов социально-экономической направленности», — заявил Жапаров.

Глава страны сделал такое заявление на открытии нового центрального проспекта в Джалал-Абаде, названного в честь поэта Тумонбая Байзакова. По его словам, эта улица также была обновлена за счёт выделенных городу средств.

«Кроме того, в настоящее время ведется интенсивный ремонт многих внутренних дорог города. Проект финансирования также включает строительство ряда производственных предприятий и социальных объектов. Не ошибусь, если скажу, что этот год был годом строительства в Джалал-Абаде. Все это направлено на создание комфортных условий для жителей города», — сказал президент.

Он также объявил, что в ближайшее время будет изменен генеральный план и расширена территория Джалал-Абада, население которого по его словам, ежегодно растет.

«В этом городе, который становится новым узлом развития, помимо выделенных 2 млрд сомов, строятся различные проекты финансируемые из бюджета. Сегодня одним из крупнейших проектов можно назвать перевод пенитенциарного учреждения, расположенного в самом центре города, за город. В будущем также планируется вывести аэропорт “Джалал-Абад” в пригород и построить современный международный аэропорт. Эти усилия в первую очередь обеспечат безопасность и комфорт жителей города», — сказал Жапаров.

Что Жапаров делал в Джалал-Абаде?

Президент был со своим соратником главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым в Джалал-Абаде во время рабочей поездки. Там они побывали на открытии футбольной академии «Барселона» и встретились с легендами одноимённого каталонского клуба.

Также Жапаров и Ташиев сходили на показательный матч между легендами «Барсы» и детьми из ряда региональных футбольных команд в Джалал-Абаде.

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Это ещё не всё. Жапаров успел побывать в новом исламском культурном центре, названном в честь его отца — Мусталый уулу Нуркожо ажы. Центр двухэтажный, вместимость — 450 человек.

Центр построили за год, его строительство началось в августе 2022 года, а завершено в августе 2023 года.

«Глава государства отметил, что у мусульман появится новое место для совершения молитвы, учитывая, что большая часть населения Кыргызстана исповедует Ислам. Данный исламский центр построен с благими намерениями для повышения религиозной грамотности среди населения», — сообщили в пресс-службе Жапарова.

Расследование «Клоопа» и иск от прокуратуры о ликвидации фонда

Ранее журналисты «Клоопа» выпустили расследование о том, что родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и приближенные главы государства числятся среди владельцев франшизы футбольного клуба «Барселона» в Кыргызстане. Именно в честь открытия в Джалал-Абаде футбольной академии «Барсы», в Бишкеке пройдёт матч с легендами каталонского клуба.

Глава государства подтвердил данные журналистов-расследователей. Однако вместе с этим Жапаров обрушился критикой на журналистов, которые якобы «делают из мухи слона и пишут только негатив, отпугивая инвесторов».

Буквально на следующий день стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Однако большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.





