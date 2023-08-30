В Джалал-Абаде 29 августа прошло официальное открытие академии футбольного клуба «Барселона». В этот же день состоялся матч между легендами «Барсы» и детьми из ряда региональных футбольных команд в Джалал-Абаде.

Однако матч с участием звезд футбола не обошелся без казусов. На поле во время игры выбежали фанаты «Барсы». Видео с инцидентом опубликовало издание Kaktus.media.

«Перед началом матча на поле выбегали подростки, которые пытались поздороваться с легендарными футболистами, а некоторые и вовсе хотели сделать селфи. Подростков ловили сотрудники охраны», — сообщили журналисты.

30 августа матч с участием звезд «Барсы» пройдет в Бишкеке против команды «Легенды Азии», в составе которой будет президент Садыр Жапаров.

Жапаровы, Ташиевы и академия «Барсы»

Ранее журналисты «Клоопа» выпустили расследование о том, что родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и приближенные главы государства числятся среди владельцев франшизы футбольного клуба «Барселона» в Кыргызстане. Именно в честь открытия в Джалал-Абаде футбольной академии «Барсы», в Бишкеке пройдёт матч с легендами этого клуба.

Глава государства подтвердил данные журналистов-расследователей. Однако вместе с этим Жапаров раскритиковал журналистов, которые якобы «делают из мухи слона и пишут только негатив, отпугивая инвесторов».

На следующий день стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Однако большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.