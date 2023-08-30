Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в интервью Deutsche Welle (DW) объяснил, почему власти Кыргызстана выдают гражданство россиянам.

По его словам, большинство получивших гражданство, это уроженцы Кыргызстана, которые «какое-то время жили в России» и сейчас возвращаются обратно из-за мобилизации.

«Многие подают на гражданство, и здесь мы не можем отказать. То, что вы говорите о политических, то там раз-два и обчелся», — отметил он.



Кулубаев подчеркнул, что не уроженцам Кыргызстана выдают гражданство Кыргызстана, потому что они «открывают бизнес в республике».

«У нас свободная страна. Мы не можем говорить: “Ты русский, мы не можем дать тебе гражданство”. Если он хочет стать гражданином Кыргызстана, почему бы и нет? У нас население всего семь миллионов. Мы сейчас начинаем очень крупные проекты. У нас нехватка трудовых ресурсов» — объяснил он.

О том, что россияне активно стали получать кыргызские паспорта после начала вторжения России в Украину ранее писало издание The Insider. Тогда журналисты также сообщили, что это привело к тому, что кыргызстанцам стали реже выдавать шенгенские визы.



По мнению директора представительства Transparency International в России Ильи Шуманова, «российская элита использует Кыргызстан как правовой путь для выхода в мир». Для тех, кто оказался под санкциями, второй паспорт фактически снимает ограничения на путешествия по всему миру, на ведение бизнеса и упрощает жизнь любому человеку, говорит он.

Сообщалось, что кыргызское гражданство получали бывший губернатор Тверской области России Дмитрий Зеленин, экс-спикерка прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, известная тем, что участвовала в организации многих антиамериканских акций, а также первый вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем.

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