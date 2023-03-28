Директор представительства Transparency International в России Илья Шуманов говорит, что российская элита использует Кыргызстан, чтобы снять с себя ограничения на путешествия, ведение бизнеса и «в принципе упростить [себе] жизнь».

«Это может значить, что Кыргызстан выбрали в качестве одной из юрисдикций, которая помогает получить второй паспорт. […] В чем риск для Кыргызстана? В том, что мы видим, как этой схемой пользуются также люди, которые имеют криминальный бэкграунд. Не так давно американские власти разоблачили криптовалютную биржу Bitzlato, которая занималась отмыванием денег. А вот один из основателей этой биржи также упомянут среди получателей кыргызстанского паспорта», ‒ сказал Шуманов.

По его словам, также в процессе выдачи кыргызского паспорта может присутствовать коррупция. Он утверждает, что посредники предлагают купить паспорт Кыргызстана за суммы от 5 до 30 тысяч долларов.

«Я вижу с российской стороны, что появились эти посредники. Соответственно они формируют ажиотаж. И стоимость этих услуг на порядок ниже, чем, например, история с “золотыми паспортами” условно европейских стран или стран Карибского бассейна, которые они покупали от 100 тысяч долларов. Здесь, в случае Кыргызстана ‒ от 5 до 30 тысяч долларов ‒ вот такая “вилка”, если мы говорим о подготовке документов “под ключ” с большой вероятностью получения этого паспорта», ‒ говорит Шуманов.

Также журналисты «Азаттыка» пишут о финансисте из Москвы Михаиле Жуховицком, который рассказывает на своей странице в Facebook о том, как россиянам купить второй паспорт.

«Из 400+ человек 50 имеют чисто русские ФИО и места рождения, очень далекие от Киргизии. Там и весьма известные российские коммерсы в списке есть. Посмотрите своими глазками, информация публичная», – написал Жуховицкий.

Согласно его схеме, россиянам сначала стоит купить паспорт одной стран Центральной Азии, а после получить паспорт одного из островных государств, чтобы безвизово въезжать в страны ЕС.

В феврале 2023 года депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщал о рекламе в интернете, которая предлагает россиянам «получить паспорт Кыргызстана в течение шести-семи месяцев за 300 тысяч рублей».

Власти Кыргызстана и России пока никак не комментируют эти публикации.

Известно, что только за девять месяцев 2022 года за получением гражданства Кыргызстана обратился 1631 гражданин России.

Согласно законам Кыргызстана, гражданство можно получить в общем или упрощенном порядке. В первом случае иностранец может получить паспорт республики, если в течение последних пяти лет непрерывно жил в стране. Этот срок сокращается до трех лет, если у заявителя есть достижения в области науки, культуры, спорта или имеется квалификация, востребованная в Кыргызстане, или человек инвестировал в экономику страны.

В упрощенном порядке паспорт Кыргызстана можно получить за один год: