Несколько известных российских политиков и бизнесменов получили кыргызские паспорта, сообщают журналисты «Азаттыка». А в организации Transparency International в России говорят о наличии коррупционных составляющих в процессе получения гражданства.
Экс-губернатор, вице-президент «Сколково» и кремлевская активистка
Журналисты утверждают, что указом президента Садыра Жапарова от 26 октября 2022 года гражданство Кыргызстана получили более 300 человек. Среди них оказался полный тезка бывшего губернатора Тверской области России Дмитрия Зеленина (также совпадают год и место рождения). Зеленин с 2003 по 2011 годы руководил Тверской областью России, а с 2007 по 2008 годы был членом президиума Государственного совета РФ.
Кроме того, телеграм-канал Baza пишет, что кыргызское гражданство получила и экс-спикерка прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова. Она известна тем, что участвовала в организации многих антиамериканских акций, но получив грин-карту, переехала жить в США. В штатах Дрокова основала венчурный фонд «Day One Ventures». В декабре 2022 года газета The Washington Post писала, что фонд Дроковой связан с российскими миллиардерами, попавшими под санкции. Сама Дрокова все отрицала, но спустя две недели получила кыргызский паспорт.
Сотрудник Transparency International в России сообщает, что кыргызским паспортом обзавелся и первый вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем. Он занимал пост исполнительного директора кластера биомедицинских технологий. В 2022 году «Сколково» и его дочерние организации попали под американские санкции.
В списке получателей кыргызского паспорта оказалась и полная тезка дочери полномочного представителя правительства России в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского ‒ Натальи Барщевской. Барщевская – адвокатка, финансистка и телеведущая.
Также в списках вероятно присутствует обвиненный в вымогательстве сооснователь криптобиржи Bitzlato Антон Шкуренко. В феврале 2023 года его по запросу Интерпола арестовали в Москве по подозрению в вымогательстве, отмыванию денег и краже данных.
Кроме того, гражданство Кыргызстана смогли получить возможные сыновья российского бизнесмена Валерия Задорина ‒ Александр и Михаил. Задорин-старший ‒ уроженец Кыргызстана и владелец сети магазинов «Ароматный мир», торгующей элитным алкоголем. А его сын Михаил – зять одного из начальников ФСБ России Михаила Шекина.
Издание The Moscow Times утверждает, что в указах президента Кыргызстана о приеме в гражданство оказалось около полусотни жителей Москвы и примерно столько же жителей других городов России.
30 тысяч долларов за кыргызский паспорт
Директор представительства Transparency International в России Илья Шуманов говорит, что российская элита использует Кыргызстан, чтобы снять с себя ограничения на путешествия, ведение бизнеса и «в принципе упростить [себе] жизнь».
«Это может значить, что Кыргызстан выбрали в качестве одной из юрисдикций, которая помогает получить второй паспорт. […] В чем риск для Кыргызстана? В том, что мы видим, как этой схемой пользуются также люди, которые имеют криминальный бэкграунд. Не так давно американские власти разоблачили криптовалютную биржу Bitzlato, которая занималась отмыванием денег. А вот один из основателей этой биржи также упомянут среди получателей кыргызстанского паспорта», ‒ сказал Шуманов.
По его словам, также в процессе выдачи кыргызского паспорта может присутствовать коррупция. Он утверждает, что посредники предлагают купить паспорт Кыргызстана за суммы от 5 до 30 тысяч долларов.
«Я вижу с российской стороны, что появились эти посредники. Соответственно они формируют ажиотаж. И стоимость этих услуг на порядок ниже, чем, например, история с “золотыми паспортами” условно европейских стран или стран Карибского бассейна, которые они покупали от 100 тысяч долларов. Здесь, в случае Кыргызстана ‒ от 5 до 30 тысяч долларов ‒ вот такая “вилка”, если мы говорим о подготовке документов “под ключ” с большой вероятностью получения этого паспорта», ‒ говорит Шуманов.
Также журналисты «Азаттыка» пишут о финансисте из Москвы Михаиле Жуховицком, который рассказывает на своей странице в Facebook о том, как россиянам купить второй паспорт.
«Из 400+ человек 50 имеют чисто русские ФИО и места рождения, очень далекие от Киргизии. Там и весьма известные российские коммерсы в списке есть. Посмотрите своими глазками, информация публичная», – написал Жуховицкий.
Согласно его схеме, россиянам сначала стоит купить паспорт одной стран Центральной Азии, а после получить паспорт одного из островных государств, чтобы безвизово въезжать в страны ЕС.
В феврале 2023 года депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщал о рекламе в интернете, которая предлагает россиянам «получить паспорт Кыргызстана в течение шести-семи месяцев за 300 тысяч рублей».
Власти Кыргызстана и России пока никак не комментируют эти публикации.
Известно, что только за девять месяцев 2022 года за получением гражданства Кыргызстана обратился 1631 гражданин России.
Согласно законам Кыргызстана, гражданство можно получить в общем или упрощенном порядке. В первом случае иностранец может получить паспорт республики, если в течение последних пяти лет непрерывно жил в стране. Этот срок сокращается до трех лет, если у заявителя есть достижения в области науки, культуры, спорта или имеется квалификация, востребованная в Кыргызстане, или человек инвестировал в экономику страны.
В упрощенном порядке паспорт Кыргызстана можно получить за один год:
- если один из родителей – гражданин Кыргызстана;
- если у заявителя было гражданство СССР;
- если заявитель – этнический кыргыз;
- если он – бывший гражданин Кыргызстана.