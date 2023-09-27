Министерство культуры и информации сообщило 27 сентября, что направило в «Азаттык» уведомление об удалении двух материалов о Кемпир-Абаде согласно закону о «фейках». Ранее их раскритиковал президент Садыр Жапаров, назвав их «попытками заморочить людям голову».

По информации Минкультуры, речь идет о материалах с заголовками: «Узбекистан намерен перекачивать питьевую воду из Кемпирабадского водохранилища» и «Китай намерен профинансировать доставку в Узбекистан питьевой воды из Кемпирабадского водохранилища». Как пояснили в министерстве, удалить материалы попросила Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства.

«В материалах “Азаттык Медиа” указывалось, что: “Кемпирабадское водохранилище, ранее принадлежавшее Кыргызстану, было передано Узбекистану в 2022 году”, что в корне не соответствует действительности. Плотина водохранилища была построена узбекской стороной в 1965 году и до 2022 года полностью находилась в управлении Узбекистаном. Согласно Договору между Кыргызстаном и Узбекистаном с 2022 года стороны ведут совместное управление водохранилищем 50/50», — сообщили в Минкультуры.

В итоге Минкульт направил в «Азаттык» уведомление о необходимости удаления материала со всех платформ в течение 24 часов.

«В своем ответном письме, редакция сайта “Азаттык Медиа” проинформировала, что указанные материалы уже были удалены со всех платформ сайта, еще до получения нашего решения», — пояснили в министерстве.

Уже после обращения Минкультуры на сайте «Азаттык» был опубликован новый материал на тему доставки воды из Кемпир-Абадского водохранилища в Фергану.

В конце есть дисклеймер, в котором указано: «Предыдущая новость на эту тему недоступна. Новый материал опубликован после внесения правок касательно статуса владения Кемпир-Абадским водохранилищем».



Само издание пока не прокомментировало ситуацию.

Материалы «Азаттык» и критика президента

22 сентября «Радио Озодлик» (узбекская служба «Радио Свобода») со ссылкой на администрацию Ферганской области сообщила, что китайский холдинг Sinomash достиг предварительной договоренности с узбекскими властями по проекту по перекачке чистой питьевой воды из Кемпир-Абада в Феграну. Материал об этом на своем сайте также выпустил кыргызский «Азаттык» и ряд других изданий Кыргызстана. Помимо этого, «Азаттык» выпустил видеосюжет на эту тему.

На публикацию «Азаттыка» отреагировал президент Садыр Жапаров и раскритиковал издание и материал, в котором было сказано, что Кемпир-Абад ранее принадлежал Кыргызстану.

«Я тоже смотрел этот выпуск “Азаттыка”. В материале они говорят, что Кемпир-Абад ранее принадлежал Кыргызстану. Это попытки заморочить людям голову. Они неисправимы. Иногда думаю, может их хозяева, которые стоят за ними, дают им такие жесткие установки. Хотя какая им польза от того, что между Кыргызстаном и Узбекистаном будут натянутые отношения? В подаче материала явно наблюдается злой умысел, попытки посеять раздор между кыргызами и узбеками. Кемпир-Абадское водохранилище всегда было под контролем Узбекистана, и они на 100% управляли им», — заявил президент.

После критики президента в «Азаттык» сообщили, что их редакция удалила видео «со страничек в социальных сетях для редакционного анализа, а в новость на сайте внесена правка».

Давление на «Азаттык» и свободу слова

Это не первый случай, когда «Азаттык» удалил свое видео. Власти Кыргызстана заблокировали сайт был заблокирован на полгода согласно закону «о фейках». Минкультуры также подало иск в суд с требование закрыть «Азаттык».

Поводом для иска и блокировки послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» (подразделение «Азаттыка») от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана».

В итоге Минкультуры и «Азаттык» пришли к мирному соглашению, которое удовлетворил Бишкекский горсуд и отменил решение Ленинского райсуда столицы о прекращении деятельности учреждения как СМИ.

Видео, которое привело к блокировке сайта издания, а позже к иску о прекращении деятельности медиа, стало недоступно на YouTube-канале «Настоящее время. Азия» и на сайте «Азаттыка». Тогда в «Азаттык» сообщили, что «ввиду изменения общих протоколов хранения контента на веб-сайтах медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), контент не хранится бесконечно долго, в связи с этим оспариваемое в рамках иска видео больше не доступно на веб-сайтах RFE/RL».

Иск против «Азаттыка» и блокировка сайта издания стали одним из ряда действий нынешней власти по усилению давления на свободу слова в Кыргызстане.

Другой яркий пример давления на журналистов и свободу слова — выдворение расследователя Болота Темирова из страны. Темиров вместе с командой публиковал расследования о близких главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В расследовании команда журналиста рассказала о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня.

Кроме этого, под давлением со стороны властей оказался и «Клооп». Кроме блокировки сайта издания из-за публикации заявления о пытках политика Равшана Джеенбекова, столичная прокуратура подала иск в Октябрьский районный суд Бишкека с требованием закрыть Общественный фонд «Клоопа Медиа».

Причина такого требования: «осуществление деятельности, выходящей за рамки, предусмотренные уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа», которому и принадлежит издание, не значится в госреестре СМИ, а в его уставе организации не указано, что он может распространять информацию.

При этом в уставе «Клооп Медиа» указано следующее: «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

В целом, большая часть иска прокуратуры посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за 2022 год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.



Согласно рейтингу «Репортеров без границ», Кыргызстан потерял 50 пунктов в глобальном рейтинге «свободы прессы», сместившись с 72 места на 122 строчку из 180 возможных.