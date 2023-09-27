В Нарыне суд приговорил к 12 годам лишения свободы обвиняемого в убийстве семилетней девочки. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, такое решение суд вынес еще 22 августа. При этом сообщается, что сторона пострадавших подаст апелляционную жалобу, так как осталась недовольная решением суда.

Об убийстве 7-летней девочки в Нарыне стало известно в апреле этого года. В качестве подозреваемого милиция тогда задержала 64-летнего местного жителя.

Мать убитой девочки обратилась в милицию с заявлением о пропаже дочери 28 апреля. Она сообщила, что девочка вышла из школы в 15:30 и не вернулась домой.

Вечером того же дня сельчане нашли труп девочки в заброшенном доме в селе Орто-Нура. На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти и милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».