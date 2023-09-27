Президент Садыр Жапаров объявил выговор замглавы Кабинета министров Эдилю Байсалову и министру культуры Алтынбеку Максутову.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, выговоры чиновникам объявлены «в связи с ненадлежащей организацией встречи призеров чемпионата мира по борьбе по их возвращению в Кыргызстан из Сербии».

Торжественная церемония чествования призеров чемпионата мира по борьбе прошла 26 сентября. Кыргызстанские борцы завоевали на турнире в Сербии пять медалей. Такое успешное выступление позволило сборной Кыргызстана занять третье место в общекомандном зачете после Японии и США.



На церемонии Жапаров выступил с поздравительной речью и выразил спортсменам благодарность за то, что «они с честью прошли через испытания, проявили лучшие волевые качества на прошедшем турнире».

Затем президент вручил призерам денежные сертификаты. Взявшие золото на чемпионате мира Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков получили по 1 млн сомов, Айпери Медет кызы, которая завоевала серебро — 700 тысяч сомов, а Тайырбек Жумашбек уулу, взявший бронзу, получил 500 тысяч сомов. Также денежных наград удостоены тренеры спортсменов.