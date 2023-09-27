ГКНБ сообщил о задержании трех сотрудников УВД Ошской области. По данным Госкомитета, их подозревают в подделке документов при распределении служебных квартир. Об этом сообщили в ведомстве 27 сентября.

По данным следствия, в 2021 году в Оше построили 220-квартирный дом для сотрудников милиции. В то время в правоохранительные органы поступали жалобы о незаконном распределении квартир.

В итоге в отношении нескольких сотрудников Ошской областной милиции возбудили уголовное дело, но затем прекратили «за отсутствием состава преступления в их действиях».

Генпрокуратура позже снова возбудила уголовное дело и передала его в управление по Джалал-Абадской области.

Во время следствия стало известно, что в 2021 году было установлено, что начальник ОВД по транспорту УВД Ошской области и его заместитель злоупотребляли служебным положением и умышленно переводили сотрудников, стоявших первыми в очереди на квартиры, в другие регионы.

Вместе с тем, заключив сговор с членами жилищно-бытовой комиссии и незаконно получив деньги, они внесли в начало списка людей, которые не стояли в очереди.

На основании собранных доказательств 25 сентября ГКНБ задержал начальника ОВД по транспорту УВД Ошской области, его заместителя и еще одного сотрудника.