Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо заявил, что Министерство внутренних дел должно принять меры в отношении тех, кто специально распространяет информацию о семейном насилии. Об этом парламентарий сказал 27 сентября на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Самыйкожо, в Кыргызстане всегда было одинаковое отношение к женщинам и мужчинам.

«То, что он отрезал бывшей жене уши и нос [случай с насилием в селе Селекционное] — это очень плохое явление, это не по-мужски. Мы должны обратить внимание на тех, кто распространяет информацию о таких случаях. Кажется, что это делается специально. Надо обязательно принять меры», — сказал Самыйкожо.

Депутат добавил, что кыргызы никогда не делили мужчин и женщин, что они всегда были равны, а также призвал придерживаться этого.

«И сегодня так должно быть. И когда из-за одного плохого случая ложится тень на других, мы не должны обобщать и говорить, что все мужчины становятся насильниками», — добавил он.

Семейное насилие в Кыргызстане

Домашнее насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане. По данным МВД, в Кыргызстане за восемь месяцев 2023 года зарегистрировали 8 512 фактов семейного насилия.

Кроме этого в 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

Проблему семейного насилия в стране начали вновь поднимать после случая в селе Селекционное Чуйской области, где 20 сентября милиция задержала мужчину по подозрению в истязании своей бывшей супруги.

Мужчина отрезал пострадавшей нос и уши, а также изрезал лицо. Врачи около восьми часов боролись за жизнь женщины и сейчас она в больнице. Ей предстоит еще несколько операций.



Это случай вызвал критику в адрес милиции и судей. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа из-за двух фактов изнасилования. В ГУВД Чуйской области сообщили, в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство.

Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это. Во второй раз, суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД позже сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».