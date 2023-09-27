По факту убийства во время драки в селе Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области милиция задержала восемь человек. Об этом 26 сентября сообщили в ГУВД Чуйской областной.

По данным милиции, в качестве подозреваемых задержаны шесть человек, а также разыскиваемые 41-летний Курбангаджи Абдуллаев и 44-летний Магомед-Эмин Даудов. Кроме этого правоохранители допросили по этому делу 100 человек.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Всех задержанных водворили в ИВС.

Драка в Жаны-Жер

Драка в селе Жаны-Жер Сокулукского района произошла 22 сентября. В результате потасовки один человек скончался от огнестрельного ранения, еще одного человека доставили в реанимацию.

В милиции сообщили, что конфликт произошел «из-за несоблюдения правил “уважения к старшим” среди поколений».