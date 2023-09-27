​​Замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов сообщил, что в Кыргызстане за восемь месяцев 2023 года зарегистрировали 8 512 фактов семейного насилия. Эти данные он сообщил на заседании Жогорку Кенеша 27 сентября.

«Стоит отметить, что случаи фиксируются на местах сотрудниками передвижных пунктов, также установлены 3 500 камер видеонаблюдения и по ним тоже устанавливаем факты», — сказал он.

Урмамбетов подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом, количество зарегистрированных случаев семейного насилия увеличилось.

«Есть еще факты по семейному насилию, которые не дошли до нас. Нужно сказать правду. Но мы в МВД [проверяем] каждую информацию, определяем каждый факт, который выходим в СМИ и принимаем меры. Семейное насилие на сегодня очень актуальная [тема]», — добавил замминистра.

Семейное насилие в Кыргызстане

Домашнее насилие — это одна из главных и актуальных проблем в Кыргызстане. По официальным данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане зарегистрировали 9 тысяч 880 фактов семейного насилия.

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

С новой силой о проблеме семейного насилия начали говорить после случая в селе Селекционное Чуйской области, где 20 сентября милиция задержала мужчину по подозрению в истязании своей бывшей супруги.

Мужчина отрезал пострадавшей нос и уши, а также изрезал лицо. Врачи около восьми часов боролись за жизнь женщины и сейчас она в больнице. Ей предстоит еще несколько операций.



Это случай вызвал критику в адрес милиции и судей. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа из-за двух фактов изнасилования. В ГУВД Чуйской области сообщили, в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство.

Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это. Во второй раз, суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД в свою очередь сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».