В «Азаттыке» сообщили, что удалили видео, посвященное тому, что Узбекистан намерен перекачивать чистую питьевую воду из Кемпир-Абадского водохранилища в узбекистанский город Фергану. Ранее из-за этого видео президент Садыр Жапаров раскритиковал издание.

Как пояснили в «Азаттыке» видео «было удалено с его страничек в социальных сетях для редакционного анализа, а в новость на сайте внесена правка».

26 сентября в интервью «Кабару» президент сказал, что слова о том, что «Кемпир-Абад раньше принадлежал Кыргызстану» это «попытка [“Азаттыка”] заморочить голову людям».

«Я тоже смотрел этот выпуск “Азаттыка”. […] Они неисправимы. Иногда думаю, может их хозяева, которые стоят за ними, дают им такие жесткие установки. Хотя какая им польза от того, что между Кыргызстаном и Узбекистаном будут натянутые отношения? В подаче материала явно наблюдается злой умысел, попытки посеять раздор между кыргызами и узбеками. Кемпир-Абадское водохранилище всегда было под контролем Узбекистана, и они на 100% управляли им», — заявил президент.

Жапаров призвал «не поддаваться провокациям таких диверсионных редакций как “Азаттык”».

22 сентября «Радио Озодлик» (узбекская служба «Радио Свобода») со ссылкой на администрацию Ферганской области сообщила, что китайский холдинг Sinomash достиг предварительной договоренности с узбекскими властями по проекту по перекачке чистой питьевой воды из Кемпир-Абада в Феграну. Материал об этом также выпустил «Азаттык» и ряд других местных изданий.

Передача Кемпир-Абада

17 ноября 2022 депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за законопроекты о ратификации по границе с Узбекистаном и о совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем.

Документы предполагали передачу 4485 га земли под водохранилищем Узбекистану, а взамен Кыргызстане получил более 19 тысяч гектаров в нескольких областях.

В январе 2023 года Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеёв обменялись ратификационными грамотами Договора между двумя странами об отдельных участках совместной границы. После этого Жапаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации госграницы.

Однако соглашение по Кемпир-Абаду вызвало недовольство части общества в Кыргызстане. Около 30 активистов, политиков и правозащитников выступили против этого соглашения и создали Комитет по защите Кемпир-Абада. В октябре 2022 года милиция задержала их по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Часть арестованных все еще находится под стражей.

Сами фигуранты дела, которое стало известно как Кемпир-Абадское, не признают вину и неоднократно заявляли о давлении.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.