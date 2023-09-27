Писательница и художница Алтын Капалова отреагировала на то, что со стены музея ИЗО имени Гапара Айтиева стерли мурал KYZ PWR. По словам Капаловой, мурал прекрасно смотрелся на стене музея, но «государство в принципе не может видеть любые виды борьбы за права женщин».

Капалова считает, что власти прикрыли уничтожение мурала необходимостью заботиться о памятнике архитектуры.

«Извините, у меня тут вопрос рождается очень логичный. Дорогие мэрия и главархитектура, вы что защитили, отреставрировали, законсервировали все архитектурные памятники города? Вот прям закончили с охраной всех памятников, нуждающихся в этом, что теперь взялись за мурал, который никак в принципе не влияет на физическое состояние здания. Может вам помочь со списком зданий, которые в опасности? Как минимум, можете начать с дома-музея Айтиева, сохраните дом Мануйловой, на него вечно посягают бизнес-структуры с желанием возвести там коммерчески выгодное построение», — возмутилась писательница.

Писательница добавила, что и сам музей ИЗО имени Айтиева нуждается в ремонте. По ее словам, впервые она пришла в музей 20 лет назад и там, что тогда, что и сейчас течет крыша, а сотрудницы музея все также ходят с ведрами.

«Этот музей держится только благодаря усилиям прекрасных музейщиц, которые там работают. […] Если такие умные и заботливые, и здание музея не дает вам покоя, сделайте уже ремонт. Здание нашего национального музея — это произведение искусства. Оно здорово спроектировано. Но за ним нужен уход и нужны вложения. Но кажется, единственное, что умеют наши госмужи — это затыкать женщин и стирать их всеми способами. Стирать их изображения, стирать их старания, стирать их видимость, стирать их физически. Насильник отрезает уши и нос своей бывшей жене, а наше государство стирает изображение женщины. Пусть лучше будет облезлая стена, чем изображение женщины, пусть лучше будет искалеченная женщина, чем здоровая и сильная», — написала она.

Мурал KYZ PWR, который ранее нарисовала арт-группа Basicolors, стерли со стены музея ИЗО имени Гапара Айтиева 24 сентября.

В «Бишкекглавархитектуре» тогда сообщили, что здание музея ИЗО имени Гапара Айтиева уникальный памятник республиканского значения и он подлежит обязательной защите и сохранению и обладает особым правовым режимом использования.

«На территории объединенных охранных зон не допускается какие-либо изменения или переделки на фасадах зданий, входящих в ансамблевую застройку, а так же на фасадах зданий, относящихся к ценной исторической застройке. Запрещено строительство любых сооружений, изменение сложившейся планировочной структуры без согласования с Госорганами охраны памятников», — пояснили там.

Мурал на стене музея открыли 12 сентября. В центре мурала изображена девушка, олицетворяющая дух расширения прав и возможностей женщин. Вокруг нее замысловатые узоры из цветов, которые символизируют разнообразие и богатство женского опыта и вклада в развитие.