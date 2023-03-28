Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выступила против поправок в Налоговый кодекс о снижении акцизных ставок на табачные стики IQOS (I Quit Ordinary Smoking — система нагревания табака). Об этом говорится в комментарии организации, который распространило информагенство 24.kg

В нем говорится, что ВОЗ считала Кыргызстан «похвальным примером для других стран» в сфере антитабачной политики, но в случае вступления в силу поправок, страна нарушит устав организации, членом которой она является.

«Нагреваемый табак был признан Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) в качестве табачных изделий. Эти продукты не должны рассматриваться по-другому», — говорит ВОЗ.

В организации считают, что поправки «позволят почти в два раза снизить стоимость [нагреваемого табака], а значит, повышается риск потребления их детьми и взрослыми».

«Налогообложение может играть определенную роль в предотвращении потребления этих продуктов, особенно среди некурящих, уязвимых групп, детей и подростков. Предварительные фактические данные показывают, что спрос на электронные сигареты может быть даже более чувствительным к цене, чем спрос на обычные сигареты, поэтому налоги могут использоваться для сдерживания никогда не куривших от начала курения», — отмечают в ВОЗ.

В середине марта депутаты парламента одобрили предложение парламентария Акылбека Тумонбаева снизить акциз на стики IQOS. Если предложение вступит в силу, то налог на стики будут считать по килограммам, а не поштучно, как это делают с сигаретами. Так, сейчас 20 штук стиков стоят 40 сомов, но когда поправки вступят в силу, то стоимость 20 стиков снизится до 22 сомов.

Депутат Дастан Бекешев заявлял, что бюджет страны недополучит около 300 млн сомов. Он отмечал, что в парламенте слишком сильное «табачное лобби».

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