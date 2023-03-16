В Жогорку Кенеше не поддержали предложение депутата Дастана Бекешева по увеличению налоговых ставок на табачные стики IQOS (I Quit Ordinary Smoking — система нагревания табака). Об этом депутат сообщил 16 марта в своем телеграм-канале.

«Табачное лобби в парламенте сильное и большинство депутатов проголосовали против моего предложения и поддержали предложение [депутата] Акылбека Тумонбаева и одну компанию», — написал Бекешев.

По его словам, бюджет страны получит на 300 млн сомов меньше, если ставка налога на IQOS не повысится.

Тогда же 16 марта депутаты рассмотрели инициативу Акылбека Тумонбаева о том, чтобы налог на стики считали по килограммам, а не поштучно, как это делают с сигаретами

«Главное обоснование того, чтобы перевести IQOS на килограммы — это то, что они содержат в три раза меньше табака, чем обычные сигареты», — сказал депутат Данияр Толонов.

В итоге это предложение поддержали 63 депутата и оно прошло.

Бекешев поднимал тему повышения налоговой ставки на IQOS еще в начале марта, тогда он говорил, что продвижение инициативы о снижении акциза на табачные стики IQOS — это обычное лобби «разных депутатов».

По его словам, к лидеру одной из депутатских групп обратилась табачная компания, которая производит стики IQOS. А позже Бекешев заявил, что речь идет о лидере депутатской группы «Элдик» Акылбеке Тумонбаеве.

Также он добавил, что табачные стики IQOS производит только компания Philip Morris и получается, что депутаты хотят снизить налоги только в отношении одной компании.