Жогорку Кенеш 16 марта принял поправки в Налоговый кодекс, которыми снизил некоторые ставки для предпринимателей.

Какие изменения приняли депутаты:

снижение налога до 0,1% для торговцев на рынках с годовым оборотом не превышающим 100 млн сомов;

перенос введения штрафов за неиспользование электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН) на 1 января 2024 года;

снижение единого налога для торговли до 0,5% при годовом обороте до 30 млн сомов и 1% при годовом обороте до 50 млн сомов;

снижение ставки единого налога для общепита в Бишкеке и Оше до 6% в наличной форме и 4% в безналичной форме — без ограничения по выручке. В остальных регионах ставки будут 4 % в наличной форме и 2% в безналичной форме.

Еще одно важное изменение — это бессрочное освобождение от уплаты налогов (кроме подоходного налога и страховых взносов) индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ и услуг до 8 млн сомов, использующих контрольно-кассовые машины (ККМ).

Чтобы поправки вступили в силу документ должен подписать президент Садыр Жапаров.