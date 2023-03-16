Депутатка Камила Талиева просит наказать тех, кто обвинил семью Садыра Жапарова в продаже 19 тонн золота в Турции. По её словам, Жапаров и его родственники испытали стресс из-за голословных обвинений.

«Распространялась информация, что родственники президента якобы продали золото в Турции, это же ложь?» — спросила она у главы депутатской комиссии по изучению продажи 19 тонн золота Арсланбека Малиева.

«Да, это ложь», — ответил Малиев.

Тогда Талиева обратилась к замглавы Кабмина Бакыту Торобаеву и попросила его проконтролировать, чтобы виновные в распространении ложной информации о продаже золота понесли наказание.

«Это преступление. Просто так обвинили [Жапарова и его семью]. Тех, кто распространяет такую информацию нужно привлечь к ответственности, чтобы в следующий раз такого не повторилось. Семья президента испытала стресс из-за этого!» — заявила она.

Фотографии с подписью, что Жапаров и его родственники якобы продали 19 тонн золота в Турции распространились по всему Кыргызстану, продолжила депутатка.

«Но подтвердилось же, что золото в Турции не продали? — снова спросила Талиева. Вот мы должны об этом помнить».

Фото брата президента со слитками золота

Cабыр Жапаров с золотом.

В сентябре 2022 года в соцсетях распространилась фотография с братом президента Садыра Жапарова — Сабыром, который держит в руках слитки золота. Снимок вызвал бурное обсуждение в соцсетях — пользователи предположили, что возможно, родственники Жапарова продали засекреченные 19 тонн кыргызского золота.

Однако Жапаров позже объяснил, что его брат просто ездил в турецкий цех, чтобы обсудить возможности сотрудничества. По его словам, это обычная практика, когда инвестор выходит на родственника президента.

Президент также заявлял, что ни Турции, ни каким-либо другим частным организациям не продавали «ни грамма золота». По его словам, цена в Турции была слишком низкой.

Скандал с продажей золота

Фотография с золотом брата президента появилась в сети на фоне скандала с засекречиванием информации о продаже свыше 19 тонн золота на сумму более $1 млрд. В отчетах Нацбанка было указано, что 19,2 тонны золота на сумму $1,1 млрд долларов экспортировали в «неопределенную страну».

Президент заявлял, что информация о стране, куда было продано золото, засекречена из-за безопасности.

Однако журналисты выяснили, куда было продано золото — этой страной оказалась Швейцария.

Несколько депутатов парламента потребовали создать специальную комиссию для изучения продажи золота и деятельности главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора». Ее позже создали и парламентарии побывали на руднике и посетили золотоизвлекательную фабрику.

В одном из интервью Жапаров, комментируя создание депутатской комиссии, заявил, что «на сегодняшний день добыто столько золота и хранится в Нацбанке, сколько не добывалось за всю историю».

28 февраля официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева сообщила, что в распоряжении регулятора находится 46,7 тонны золота.