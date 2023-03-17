Сотрудники ГКНБ по Джалал-Абадской области задержали бывшее руководство ОАО «Кыргызнефтегаз» и четырех их пособников. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ.В Госкомитете сообщили, что в отношении задержанных расследуют уголовное дело по статье «Коррупция». По данным спецслужбы, в период с 2017 по 2020 годы под руководством бывшего главы правления «КыргызНефтегаз» Б. Р. А. была организована коррупционная схема по созданию сети аффилированных фирм, с которыми заключались договора по реализации ГСМ по заниженной стоимости.

«Разница рыночной цены и отпуска составляла 5 сом за 1 литр нефтепродуктов, которые в последующем присваивались руководством “Кыргызнефтегаз”, а также их покровителями из числа высших эшелонов власти. Также установлено, что фирмы по окончанию операций были ликвидированы, а неуплаченные налоги составили более 400 млн сомов», — говорится в сообщении.

В тот период компанией руководил Рашит Бостонов. Он ушел с поста главы правления «КыргызНефтегаза» в ноябре 2020 года.