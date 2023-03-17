Сотрудники ГКНБ по Джалал-Абадской области задержали бывшее руководство ОАО «Кыргызнефтегаз» и четырех их пособников. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Госкомитета.
Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ.В Госкомитете сообщили, что в отношении задержанных расследуют уголовное дело по статье «Коррупция». По данным спецслужбы, в период с 2017 по 2020 годы под руководством бывшего главы правления «КыргызНефтегаз» Б. Р. А. была организована коррупционная схема по созданию сети аффилированных фирм, с которыми заключались договора по реализации ГСМ по заниженной стоимости.
«Разница рыночной цены и отпуска составляла 5 сом за 1 литр нефтепродуктов, которые в последующем присваивались руководством “Кыргызнефтегаз”, а также их покровителями из числа высших эшелонов власти. Также установлено, что фирмы по окончанию операций были ликвидированы, а неуплаченные налоги составили более 400 млн сомов», — говорится в сообщении.
В тот период компанией руководил Рашит Бостонов. Он ушел с поста главы правления «КыргызНефтегаза» в ноябре 2020 года.
Также следствие установило факты приобретения бывшим руководством «КыргызНефтегаза» движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 300 млн сомов, на которые сейчас наложили арест.
В ГКНБ утверждают, что после смены руководства компании прибыль «КыргызНефтегаз» выросла в несколько раз. Так, по данным Госкомитета, если в период правления задержанного Б. Р. А. за четыре года прибыль компании составляла 2,9 млрд сомов, то после смены руководства за последние два года за счет устранения коррупционной схемы чистая прибыль компании составила свыше 5,8 млрд сомов.
Основным акционеров «КыргызНефтегаза» является Фонд по управлению госимуществом. Компания ведет добычу в Джалал-Абадской и Ошской областях, занимается разработкой других открытых месторождений, проводит геологоразведочные работы в нефтегазоносных областях страны.
Предприятие обеспечивает газом дома в городах Джалал-Абад и Кочкор-Ата, а также ламповый завод в Майлуу-Суу. Больше половины добываемой предприятием нефти перерабатывается в мазут, а бензин и дизельное топливо продаются на местном рынке.