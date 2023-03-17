Конкубаева добавила, что по уголовным делам всего подозреваемыми проходят девять человек. Однако она не назвала имен оставшихся пяти подозреваемых.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что задержанные по делу «Кумтора» должны восстановить нанесенный государству ущерб, после чего суды могут рассмотреть им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом Жапаров сказал, комментируя нахождение в СИЗО Тенгиза Болтурука, который находится под стражей с сентября прошлого года. 10 марта Октябрьский районный суд отказал в переводе Болтурука на домашний арест и продлил его арест в СИЗО ГКНБ до 10 мая 2023 года. Ильмира Алпысбаева, жена Болтурука, 13 марта объявила голодовку в связи с тем, что ее мужа не отпускают.

16 марта на заседании парламента депутаты заслушали заключение временной депутатской комиссии по изучению добычи и реализации золота, деятельности «Кумтор Голд Компани» с момента перехода в собственность Кыргызстана. Комиссия пришла к выводу, что не имеются фактов хищения, умышленного искажения количества и качества, стоимости хранящегося, вывезенного и реализованного золота КГК, «Кыргызалтын» и Нацбанка.

По данным комиссии, по состоянию на 30 января 2023 года запасы золота составляют 45 306,16 кг. Из них на складе Нацбанка хранится — 43 944,13 кг, а остальные 1 362 кг в швейцарском коммерческом банке UBS AG.

Депутатскую комиссию создали после скандала с продажей 19 тонн золота. В середине августа 2022 года стало известно, что власти Кыргызстана засекретили информацию о покупателе свыше 19 тонн золота на сумму $1,1 млрд в 2021 года. Президент Садыр Жапаров объяснял, что информация о стране-покупательнице засекречена в целях безопасности.

Позже Нацбанк заявлял, что это он продал более 19 тонн золота «в одну из европейских стран», пояснив, что в 2021 году регулятору потребовались наличные доллары, для чего было решено продать золото из международных резервов.

Однако пользователи соцсетей и журналисты выяснили, что этой страной оказалась Швейцария.

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