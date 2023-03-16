В Октябрьском райсуде 16 марта прошел очередной процесс по делу об убийстве кримавторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо. По версии гособвинения, сокамерник Джумагулова Доронбек Асанбек уулу взял вину на себя, чтобы скрыть вину сотрудников СИЗО, которые пустили убийц в камеру кримавторитета.

Как произошло убийство? Версия гособвинения

Издание АКИpress, ссылаясь на гособвинителя в суде, передаёт новую версию убийства кримавторитета.

Прокурор утверждает, что утром 30 июля 2022 года заключённый по имени Данияр Шукуров попросил оперативного сотрудника СИЗО Таалайбека Айталиева провести его и еще четверых заключённых в камеру Джумагулова, чтобы с ним поздороваться.

Шукуров, по словам гособвинителя, является положенцем в СИЗО — лицом, которое поддерживает порядок и несет ответственность за целое учреждение.

Айталиев передал просьбу положенца заместителю начальника оперативной части СИЗО-1 Турусбеку Джусупову. В итоге тот разрешил запустить арестантов в камеру Джумагулову.

Спустя 40 минут заключённые вышли из камеры кримавторитета с сумками. По версии гособвинения, заключённые за это время убили Джумагулова, нанеся несколько ножевых ранений.

«Шукуров договорился, что вину на себя возьмет Сыймык Биримкулов, 2000 года рождения. Но потом вину на себя взял сокамерник криминального авторитета Доронбек Асанбек уулу, 1996 года рождения, потому что замначальника оперчасти Джусупов посчитал, что так станет известно о его приказе запустить в камеру подсудимых», — заявил прокурор.

Он добавил, что для достоверности своих слов Асанбек уулу оставил свои отпечатки пальцев на ноже, который положил под подушку.

сокамерник Доо-Чынгыза Доронбек Асанбек уулу. Фото: АКИpress

В итоге прокурор попросил признать виновными в убийстве:

– Данияра Шукурова, 1989 года рождения;

– Санжара Сапарбекова, 1980 года рождения;

– Эрниса Кубанычбекова, 1995 года рождения;

– Мухаммеда Замирбекова, 1993 года рождения;

– Сыймыка Биримкулова, 2000 года рождения.

В укрывательстве преступления:

– Доронбека Асанбек уулу, 1996 года рождения.

В должностных преступлениях сотрудников СИЗО-1, которые находятся под подпиской о невыезде и продолжают работать в следственном изоляторе:

– Турусбека Джусупова;

– Таалайбека Айталиева;

– Майрамбека Алтымыш уулу;

– Бакыта Джунушалиева.

По данным АКИpress, никто из обвиняемых не признал свою вину.

На суде Асанбек уулу на суде заявил, что не признаёт свою вину в укрывательстве, но признаёт вину в убийстве.

Убийство Доо-Чынгыза

Члена ОПГ Чынгыза Джумагулова нашли убитым в СИЗО-1 Бишкека 30 июля. Тогда в Службе исполнения наказаний (СИН) сообщали, что в убийстве кримавторитета признался его сокамерник. По данным ведомства, он это сделал на почве «личных неприязненных отношений».

Между тем, издание Kaktus.media со ссылкой на собственные источники сообщало, что Джумагулов намеревался стать «вором в законе», что могло стать причиной его убийства.

По итогам судмедэкспертизы стало известно, что Джумагулову нанесли 18 ножевых ранений – удары в основном были нанесены в шею и верхнюю часть тела.

Депутат Дастан Бекешев заявлял, что убийство кримавторитета не могло произойти без участия в этом должностных лиц.

Чынгыз Джумагулов

Чынгыз Джумагулов известный в криминальном мире как Доо (великан) и еще два человека были задержаны в апреле 2019 года по подозрению в жестоком избиении двух мужчин. Позже избитые скончались от полученных травм. Сообщалось, что пострадавшие и задержанные были членами ОПГ.

В июне 2020 года Первомайский суд признал Доо-Чынгыза виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы по статье «Хулиганство». Ранее кримавторитет уже был приговорен к 18 годам тюрьмы по статье «Покушение на убийство».

Раньше Джумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кольбаевым и криминальным миром.