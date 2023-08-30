Кыргызстанские разработчики запустили бета-версию кыргызоязычной нейросети на основе искусственного интеллекта «Акылай» (AkylAI).



AkylAI — это кыргызстанский аналог популярной нейросети ChatGPT. Он умеет вести полноценный диалог на кыргызском языке и отвечать на вопросы.



Пока что нейросеть не запоминает контекст и отвечает только на последние вопросы или сообщения.



Нейросеть AkylAI создали волонтеры. По их словам, она уже знает более 100 миллионов слов и может анализировать тексты на кыргызском языке. Протестировать нейросеть можно по ссылке тут.