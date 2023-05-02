Ищете верного помощника в работе, как у Дон Кихота был Санчо Панса или у Бэтмена Робин? А что если вашим надежным помощником станет ChatGPT? Посмотрите видео «Клоопа» в котором мы поговорили с четырьмя кыргызстанцами из разных профессий, чтобы узнать, как они используют эту инновационную технологию в своей работе.

Может ли ChatGPT помочь освоить новые знания? Существует ли риск, что он станет причиной демпинга? И можно ли доверять данным, которые предоставляет эта технология? Все ответы на эти вопросы вы найдете в этом видео.