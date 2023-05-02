Аэропорты городов Ош и Джалал-Абад перенесут в другие районы городов, а на их месте построят современные жилые микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Президент Садыр Жапаров 1 мая ознакомился с проектами по строительству новых аэропортов в Оше и Джалал-Абаде. Он отметил, что возведенные на этих территориях квартиры будут выдаваться гражданам через Госипотечную компанию под льготную ипотеку.

Согласно проекту, новые аэропорты построят в других районах и они будут соответствовать всем международным требованиям гражданской авиации.

По данным администрации, общая площадь территории действующего международного аэропорта «Ош» составляет 168 га, а площадь аэропорта «Джалал-Абад» — 78,2 га.

В 2021 года Кабмин намеревался напрямую, без проведения конкурса, передать во внешнее управление аэропорты Бишкека и Оша турецкой компании YDA INŞAAT на 39 лет.

Однако некоторые депутаты парламента выступили против. По мнению депутата Жанара Акаева, передача аэропортов Бишкека и Оша малоизвестной компании не отвечает интересам Кыргызстана. Он отмечал, что по этому вопросу нужно проводить открытый конкурс.

В июле 2022 года Кабмин отказался от передачи аэропортов Оша и Бишкека во внешнее управление турецким инвесторам.

В Кабмине отметили, что соглашение с турецкой компанией «не в полной мере отвечает интересам Кыргызстана». Власти были готовы сотрудничать с другими инвесторами. В администрации президента пока не сообщили, где построят аэропорты и кто будет финансировать проект.

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