Баннер с изображением Иосифа Сталина, который ранее вывесили в селе Уч-Коргон Кадамжайского района, убрали. Об этом «Клоопу» сообщил журналист Азамат Абсаттаров.

Баннер ранее повесили на главной улице села. Пользователи соцсетей предполагали, что его вывесили в честь предстоящего празднования ко Дню победы СССР над фашистской Германией во Второй мировой войне.

Баннер с изображением Сталина. Фото: Баяна Кулова.

Кыргызстанцы возмутились этим баннером и отметили, что Сталин репрессировал людей в 30-40х годах.

По словам Абсаттарова, 1 мая аким Кадамжайского района Кутпидин Шакиров распорядился убрать баннер.

«Вместо старого баннера вывесят новый. После того как мы написали об этом в Фейсбуке, мне позвонил аким, сказал, что глава айыл окмоту вывесил баннер без его ведома», — сообщил журналист.