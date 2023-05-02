Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков призвал кыргызстанцев не писать и не делиться «плохими новостями» в преддверии туристического сезона. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, такие случаи, как попытка самосуда на скотном рынке в Таласе или убийство 7-летней девочки в Нарыне «пугают туристов» и никто не захочет ехать в эти регионы после такого.



«Туристический сезон начнется в ближайшие месяцы. Поэтому мы не должны распространять негативную информацию и новости, которые пугают туристов. […] Давайте не будем о плохом, а будем только о хорошем. По возможности надо публиковать хорошую информацию на иностранных языках и привлекать туристов. А если необходимо освещать несчастные случаи и преступления, то нужно про них писать на кыргызском языке и мелким шрифтом в самом конце. Даже если мы вообще не будем про такое писать ничего плохого не случится», — написал Орунбеков.



С идеей не писать «плохие новости», которые якобы вредят туризму ранее выступал глава Кабмина Акылбек Жапаров. В июле прошлого года он привел в пример изнасилование девочки-подростка двумя милиционерами. По словам Жапарова, после того, как об этом написали все СМИ «туристы сказали, что не будут приезжать в Кыргызстан».