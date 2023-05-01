В Бишкеке 1 мая прошел пикет «За достойный труд и учебу». Участники акции вышли на демонстрацию в честь Международного дня солидарности трудящихся по всему миру.

Первомайский пикет. Фото: Айдай Иргебаева.

Они выступили против домогательств, сексизма и дискриминации на рабочих и учебных местах, за повышение минимальной зарплаты в стране до 45 тысяч сомов в месяц и 300 сомов в час, а также за полный соцпакет за счет государства.

По словам одной из участниц пикета – учительницы Татьяны, этот день во всём мире празднуют как день борьбы и день солидарности всех рабочих, однако в Кыргызстане не сложилась такая традиция, как борьба за улучшение условий труда рабочего класса.

Татьяна также рассказала, что первомайскому пикету хотели воспрепятствовать.

«В нашей стране сложилась такая ситуация, что мы не можем выходить когда хотим. Нам названивает милиция. Мы опубликовали [информацию о пикете] в соцсетях, мне стали звонить какие-то люди. Они звонили на протяжении трёх дней, из-за того что я не отвечала на звонки, ко мне пришли прямо на работу. То есть 1 мая настолько пугающий день для власти, что ко мне приходят на работу […]. Меня допрашивали в милиции на протяжении двух часов. […] Мы объявили, что у нас пикет. Это нормальная практика во многих странах», – возмутилась она.

Татьяна считает, что государство в силах повысить зарплату бюджетникам до 45 тысяч сомов в месяц. Однако, по ее словам, вместо этого власти тратят бюджетные деньги на строительство зданий ГКНБ по всему Кыргызстану. Также она считает, что хоть правительство и повысило зарплату бюджетникам – врачам и учителям, но вместе с тем, внедрило хитрую схему.

«Ты должна брать полторы ставки или две, чтобы получать зарплату в районе 30 – 40 тысяч. Если ты работаешь по одной ставке, ты такую зарплату не получишь – ты получишь 22-23 тысячи сомов, плюс проверка домашних заданий, дополнительная работа, за которую платят очень мало. Для учителей, которые работают в сёлах, очень маленькие надбавки, это вообще никак не стимулирует молодые кадры», – отметила она.

По ее мнению, профсоюзы в Кыргызстане не помогают рабочему классу и их нужно реформировать.

«Я считаю, что люди хотят бороться за права. Я везде слышу, как люди жалуются на зарплату. Но когда ты говоришь: “Давайте бороться!” они говорят, что это всё равно не поможет. “Мы бы с радостью боролись, думаешь мы не хотим повышения зарплаты? Просто мы не можем. Мы не привыкли. Директор знает лучше”», – рассказала Татьяна.

По словам митингующих, бюджетникам также стоит выделить жилье. По их словам, деньги в бюджете есть, но они тратятся не по назначению.