В селе Орто-Нура в Нарынской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве семилетней девочки. Об этом со ссылкой на УВД области пишет издание 24.kg.

Сообщается, что мать убитой девочки обратилась в милицию с заявлением о пропаже дочери 28 апреля. Она сообщила, что девочка вышла из школы в 15:30 и не вернулась домой. Заявление зарегистрировали в журнале учета информаций.

Однако в тот же день примерно 22:10 сельчане нашли труп девочки в заброшенном доме в селе Орто-Нура. На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти.

В качестве подозреваемого убийстве задержали 64-летнего местного жителя. В милиции говорят, что во время задержания мужчина был пьян. Его водворили в ИВС.