В селе Орто-Нура в Нарынской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве семилетней девочки. Об этом со ссылкой на УВД области пишет издание 24.kg.
Сообщается, что мать убитой девочки обратилась в милицию с заявлением о пропаже дочери 28 апреля. Она сообщила, что девочка вышла из школы в 15:30 и не вернулась домой. Заявление зарегистрировали в журнале учета информаций.
Однако в тот же день примерно 22:10 сельчане нашли труп девочки в заброшенном доме в селе Орто-Нура. На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти.
В качестве подозреваемого убийстве задержали 64-летнего местного жителя. В милиции говорят, что во время задержания мужчина был пьян. Его водворили в ИВС.
Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Назначены необходимые экспертизы. В УВД Нарынской области отметили, что расследование этого преступления взяло на контроль руководство МВД.
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. Глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.