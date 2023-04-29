Коллегия Верховного суда не удовлетворила кассационную жалобу адвоката Бактыбека Жумашева по делу о запрете митингов в центре Бишкека. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее адвокат обращался в Бишкекский городской суд с ходатайством о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы на решение Первомайского районного суда о законности запрета митингов на территории района. Однако суд тогда отказал в удовлетворении ходатайства и Жумашев обратился в Верховный суд.

«К сожалению, сегодня коллегия Верховного суда, не задав ни одного вопроса удалилась в совещательную комнату. Через 10-15 минут объявили решение о том, что оставили без удовлетворения мою кассационную жалобу. По законам Кыргызстана это, конечно, окончательное решение. Но я буду вынужден обращаться в международные институты. Это дело необходимо довести до конца. Также нужно будет обратиться к президенту, потому что это незаконное решение. Наши права нарушаются», — сказал Жумашев «Азаттыку» после суда.

Запрет на проведение митингов в центре Бишкека ввели в марте 2022 года. Согласно последнему решению Первомайского райсуда Бишкека запрет действует до 1 июля.

По нему запрещается устраивать собрания на площади «Ала-Тоо», возле зданий Жогорку Кенеша, администрации президента, ГКНБ, Верховного суда, Посольства России в Кыргызстане, парка имени Панфилова, а также на территории бульвара Эркиндик и сквера имени Т. Турсунбаевой.

Горожане могут проводить акции исключительно на территории сквера имени М. Горького. Ограничение не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий.

Запрет на мирные собрания ввели после того, как у здания посольства России прошли несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.



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