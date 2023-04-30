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Октябрьский райсуд Бишкека 29 апреля отпустил под домашний арест мэра Токмока Урмата Самаева. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

По данным Kaktus.media, он подписал соглашение со следствием о признании вины и оплатил 25 млн сомов ущерба в бюджет. Также источники издания говорят, что Самаев написал заявление об уходе с поста мэра Токмока. Подтверждения этой информации со стороны госорганов пока нет. ГКНБ пока не комментировал информацию о выходе под домашний арест Самаева.

Урмата Самаева задержали 17 апреля. По данным ГКНБ, он был причастен к организации «устойчивой коррупционной схемы» в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». По данным СМИ, предварительный ущерб оценивается в более 130 млн сомов.

Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион», избрали мэром Токмока в августе 2021 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.