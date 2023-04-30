3 марта в новостройке Ак-Ордо соседи снесли дом Марал Шаболотовой, где она жила с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. Женщина рассказывала, что она с 2018 года судилась с соседями за этот земельный участок, но в октябре 2022 года Верховный суд встал на сторону соседей и те решили снести ее дом.

Женщина обратилась к кыргызстанцам за помощью через соцсети, так как этот дом был ее единственным жильем. Неравнодушные граждане установили возле развалин ее дома юрту для временного проживания.

Позже сам Жапаров посетил Ак-Ордо и пообещал пострадавшей женщине разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, президент уволил акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева и полпреда Чуйской области Нурила Алымбаева за недостаточную работу по реализации земельной амнистии.

Фото на главной: Кундуз Кызылжарова / «Азаттык».