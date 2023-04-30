Глава Кабмина Акылбек Жапаров провёл совещание-обсуждение по вопросам повышения потенциала государственных и муниципальных служащих. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Кабмина.

На совещании Жапаров сказал, что сейчас созданы все условия для того, чтобы госорганы предоставляли качественные услуги для населения. Он отметил, что меры, принятые госорганами должны быть «реально ощутимы гражданами».

«Вы должны быть в курсе правового и экономического развития общества и постоянно стремиться к новым знаниям. Стать хорошим менеджером, уметь брать на себя ответственность, знать все последние новости из мира технологий, освоить искусственный интеллект, свободно говорить на кыргызском и иностранных языках, а самое главное не тратить попусту время и неустанно трудиться», — сказал глава Кабмина.

Он добавил, что сейчас «есть возможности и ресурсы и нужно только работать».